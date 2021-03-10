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Тапочки Черчилля продали за 54 тыс. долларов США

Тапочки Черчилля продали за 54 тыс. долларов США Тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965), ушли с молотка за 39 тыс. фунтов (54,2 тыс. долларов США)
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10 марта 2021 г. 01:33
Тапочки Черчилля продали за 54 тыс. долларов США

Тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965), ушли с молотка за 39 тыс. фунтов (54,2 тыс. долларов США).

Как передает Report, об этом сообщается по итогам торгов на сайте аукционного дома Bellmans, расположенного в английском графстве Западный Сассекс.

Отмечается, что темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC золотого цвета Черчилль часто носил во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Покупателем выступил частный британский коллекционер, имя которого не называется. Оценочная стоимость тапочек экс-премьера, который, согласно различным опросам в Соединенном Королевстве, признается одним из величайших британцев за всю историю, составляла 10-15 тыс. фунтов (14-21 тыс. долларов США).

Кроме того, был продан за 18,3 тыс. фунтов (25,4 тыс. долларов США), включая размер комиссии аукционного дома, бокал для бренди примерно 1960 года, из которого пил Черчилль. Его предварительная стоимость составляла 7-10 тыс. фунтов (10-14 тыс. долларов США).

"Подготовка к аукциону была волнительным моментом. Сэр Уинстон Черчилль по-прежнему глубоко уважаем по всему миру. К обоим предметам проявлялся огромный интерес от потенциальных покупателей из различных стран", - отметил представитель Bellmans Джулиан Динин. Он указал, что ранее тапочки и бокал Черчилля находились во владении одного коллекционера, который приобрел их в 1998 году на аукцоне у родственников бывшего премьер-министра.

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Версия на азербайджанском языке Uinston Çerçilin başmaqları 54 min dollara satıldı

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