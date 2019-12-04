Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.

Как передает Report, об этом пишет Neue Züricher Zeitung.

Физики не могли понять, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.

Молодой человек выяснил, что пузырь движется вверх, но так медленно, что это перемещение невозможно увидеть невооруженным глазом.

Студент открыл, что движению воздуха препятствует сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Размер пленки составил миллионные доли миллиметра.

Чтобы выяснить это он направлял свет на пузырек в трубке и, анализировал интерференцию (перераспределение интенсивности) между светом, отраженным от внутренней поверхности трубки, и светом, отраженным от поверхности пузырька.

Дауади считает, что результаты его научной работы можно будет применить в дальнейшем изучении явлений, возникающих при движении жидкостей в нанодиапазоне.