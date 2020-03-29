Создатель пылесосов Dyson будет производить аппараты вентиляции легких

Создатель знаменитых пылесосов Dyson, британский миллиардер Джеймс Дайсон займется производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как передает Report, представитель Дайсона заявил американскому Forbes, что миллиардер «откликнулся» на просьбу правительства Великобритании и займется «проектированием и изготовлением» аппаратов, которые играют жизненно важную роль при спасении пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Представитель Дайсона признал, что речь идет об очень сложном проекте, который необходимо осуществить в чрезвычайно сжатые сроки. Справиться с задачей компании Dyson, по его словам, поможет опыт в создании устройств, связанных с воздушными потоками.

Сам Дайсон сообщил, что созданные аппараты ИВЛ будут испытаны в лаборатории и на людях, после чего можно будет увеличить объемы их производства для удовлетворения насущных потребностей.

Ранее министерство здравоохранения Великобритании предупредило, что имеющихся в распоряжении больниц 8755 аппаратов ИВЛ не достаточно для 60-миллионного населения страны. После этого банк HSBC пообещал выдавать ускоренные кредиты стартапам, вызвавшимся удовлетворить спрос на аппараты ИВЛ в Великобритании.

Ранее сообщалось, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск закупил в Китае 1 255 аппаратов ИВЛ.