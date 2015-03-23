Советник Обамы выразила соболезнования через два года после смерти писателя

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Советник президента США Барака Обамы выразила соболезнования по поводу смерти писателя из Нигерии через два года после его кончины. Об этом сообщило издание Politico.

«Сегодня печальный день в Нигерии. Чинуа Ачебе хоронят в его родной деревне. Он был гигантом африканской литературы, он открыл миру континент, и в особенности Нигерию. Его творчество имело долговременное влияние на меня и мое поколение», — написала Райс в своем твиттере.

Ачебе умер в марте 2013 года в Бостоне после непродолжительной болезни, напоминает Report со ссылкой на издание «Газета.Ru».