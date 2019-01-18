Составлен список самых фотографируемых мест в мире

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Специалисты компании Huawei в ходе собственного исследования выяснили самые популярные места для фотографий туристов со всего мира, передаёт Report со ссылкой на Turizm.

Эксперты проанализировали порядка 1,3 миллиона фотографий в социальных сетях и выяснили, что город Коломбо – это место, в котором путешественники фотографировались больше всего.

Крупнейший город Шри-Ланки славится своими архитектурными достопримечательностями. Кроме того, Коломбо пользуется популярностью туристов в качестве транзитной точки благодаря расположенному поблизости международному аэропорту Бандаранайке.

Вслед за Коломбо следуют Иокогама в Японии и Национальный парк горилл Мгахинга в Уганде. Замыкают топ-5 Баден-Баден в Германии и район Старый Сан-Хуан в Пуэрто-Рико.

В первую десятку также вошли: водопад Виктория в Зимбабве, регион Картарпур в Пакистане, пустыня Вади-Рам в Иордании, известная также как Лунная долина, и мыс Ледяного Пролива на Аляске. Замыкает десятку остров Харрис в Шотландии, ландшафт которого составляют горы, песчаные пляжи, озера и заповедники.

Ранее сообщалось, что на всей территории Японии вводится новый налог в размере одной тысячи иен, или около девяти долларов, на выезд из страны для иностранных туристов.