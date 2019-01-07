В Японии туристов обязали платить за выезд из страны

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Начиная с понедельника, 7 января, на всей территории Японии вводится новый налог в размере одной тысячи иен, или около девяти долларов, на выезд из страны для иностранных туристов.

Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, для путешественников нововведения должны пройти незаметно, поскольку эта сумма не должна оплачиваться отдельно, а будет включена в стоимость билета на самолёт или корабль.

Исключением станут дети до двух лет, транзитные пассажиры с пребыванием менее 24 часов в стране, депортируемые, а также те, кто оказался в Японии вынужденно, например из-за экстренной посадки.

По расчётам властей, налог будет приносить порядка 50 миллиардов иен (около 460 миллионов долларов), которые будут потрачены на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио. Они пройдут в 2020 году.

Ранее парламент Японии принял закон, открывающий доступ в страну низкоквалифицированным рабочим-иностранцам.