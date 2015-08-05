Содержание королевской семьи обойдется Испании в 2016 году в 7,8 млн. евро

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Содержание королевской семьи в 2016 году обойдется испанским налогоплательщикам в 7,78 млн. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такую цифру озвучил сегодня министр финансов и государственной администрации Испании Кристобаль Монторо Ромеро, представляя в Конгрессе проект госбюджета на будущий год.

При этом глава ведомства не конкретизировал, сколько денег рассчитано на каждого конкретного члена монаршей семьи. Согласно конституции страны, монарх ежегодно получает из госбюджета "денежную сумму на содержание своей семьи и двора и свободно распоряжается ею". Это означает, что король Филипп VI уполномочен по своему усмотрению распределять и тратить выделенные средства.

Власти страны уже пятый год подряд не увеличивают затраты на монаршую семью. Такое решение вызвано мерами экономии, утвержденными правительством Испании в связи с финансовыми трудностями. В 2010 году в госбюджет было заложено 8,9 млн. евро на содержание дворца, затем данная сумма ежегодно сокращалась или оставалась на прежнем уровне.