Собранные в рамках благотворительной кампании IDEA игрушки раздаются детям

Собранные в благотворительных контейнерах Общественного объединения IDEA игрушки раздаются детям.

Собранные в благотворительных контейнерах Общественного объединения IDEA игрушки раздаются детям.

Об этом Report сообщили в IDEA.

Первая партия собранных игрушек была роздана детям из Учреждения социального обслуживания детей с ограниченными возможностями №1.

Отметим, что общественность принимает активное участие в кампании по сбору игрушек, стартовавшей в конце прошлого года.

В рамках благотворительной кампании Общественного объединения IDEA "Поделись радостью" в бакинских торговых центрах Gənclik Mall, 28 Mall и Dəniz Mall установлены специальные контейнеры для сбора игрушек.