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Собранные в рамках благотворительной кампании IDEA игрушки раздаются детям

Собранные в рамках благотворительной кампании IDEA игрушки раздаются детям Собранные в благотворительных контейнерах Общественного объединения IDEA игрушки раздаются детям.
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1 марта 2023 г. 12:03
Собранные в рамках благотворительной кампании IDEA игрушки раздаются детям

Собранные в благотворительных контейнерах Общественного объединения IDEA игрушки раздаются детям.

Об этом Report сообщили в IDEA.

Первая партия собранных игрушек была роздана детям из Учреждения социального обслуживания детей с ограниченными возможностями №1.

Отметим, что общественность принимает активное участие в кампании по сбору игрушек, стартовавшей в конце прошлого года.

В рамках благотворительной кампании Общественного объединения IDEA "Поделись радостью" в бакинских торговых центрах Gənclik Mall, 28 Mall и Dəniz Mall установлены специальные контейнеры для сбора игрушек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIDEA-nın ianə qutularına toplanmış oyuncaqlar uşaqlara paylanır

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