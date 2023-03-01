Собранные в рамках благотворительной кампании IDEA игрушки раздаются детям

Собранные в благотворительных контейнерах Общественного объединения IDEA игрушки раздаются детям.
Об этом Report сообщили в IDEA.
Первая партия собранных игрушек была роздана детям из Учреждения социального обслуживания детей с ограниченными возможностями №1.
Отметим, что общественность принимает активное участие в кампании по сбору игрушек, стартовавшей в конце прошлого года.
В рамках благотворительной кампании Общественного объединения IDEA "Поделись радостью" в бакинских торговых центрах Gənclik Mall, 28 Mall и Dəniz Mall установлены специальные контейнеры для сбора игрушек.