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    СМИ: Дядя Кейт Миддлтон задержан в Лондоне из-за избиения жены

    52-летний Гарри Голдсмит был задержан полицией в доме на Уимпоул-стрит в Лондон© spletnik.ru

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Дядя герцогини Кембриджской Кэтрин задержан по подозрению в избиении жены.

    Как передает Report со ссылкой на “The Independent”, 52-летний Гарри Голдсмит был задержан полицией в доме на Уимпоул-стрит в Лондоне после предполагаемого инцидента.

    Голдсмит — младший брат Кэрол Миддлтон, матери Кейт. Он присутствовал на свадьбе герцогини с принцем Уильямом.

    Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после объявления о беременности.

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