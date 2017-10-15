СМИ: Дядя Кейт Миддлтон задержан в Лондоне из-за избиения жены

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Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Дядя герцогини Кембриджской Кэтрин задержан по подозрению в избиении жены.

Как передает Report со ссылкой на “The Independent”, 52-летний Гарри Голдсмит был задержан полицией в доме на Уимпоул-стрит в Лондоне после предполагаемого инцидента.

Голдсмит — младший брат Кэрол Миддлтон, матери Кейт. Он присутствовал на свадьбе герцогини с принцем Уильямом.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после объявления о беременности.