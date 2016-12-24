Скончалась пережившая падение с 10-километровой высоты стюардесса Весна Вулович

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Белграде в возрасте 67 лет скончалась бывшая бортпроводница Весна Вулович, пережившая авиакатастрофу, которая произошла в январе 1972 года над немецким городом Хермсдорф.

Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, женщина не отвечала на звонки друзей, из-за чего те забеспокоились и попросили полицию проверить ее квартиру. Стражи порядка нашли тело бывшей стюардессы 23 декабря в ванной комнате. Утверждается, что она скончалась несколько дней назад.

Причина смерти Вулович не уточняется, но Večernje novosti пишут, что у женщины были проблемы со здоровьем.

Причиной авиакатастрофы 44-летней давности, которую пережила Вулович, предположительно, стал взрыв бомбы, пронесенной на борт лайнера. Самолет взорвался в воздухе, из находившихся в нем 28 человек выжила только сербская стюардесса. Она упала без парашюта с высоты 10160 метров и выжила, что было признано мировым рекордом. В катастрофе Вулович получила многочисленные переломы и травмы, несколько дней была в коме.

В 1985-м, спустя 13 лет после катастрофы, имя бортпроводницы было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.