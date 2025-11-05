Сегодня жители Земли могут наблюдать Суперлуние.

Как передает Report, астрономическое явление началось 5 ноября в 17:10 и продлится до 08:10 6 ноября.

Максимальное приближение Луны к Земле произойдет в ночь с 5 на 6 ноября в 02:30.

Суперлуние наблюдается, когда полная Луна находится в точке перигея - на минимальном расстоянии от Земли (менее 360 000 км). В такие моменты она выглядит на 7–14% больше и на 15–30% ярче обычной.

В ноябре и декабре расстояние от Земли до Луны составит соответственно 356 832 км и 356 961 км.

Ученые отмечают, что Суперлуние не представляет опасности для человека. Единственное заметное последствие - небольшое повышение уровня океанов и морей примерно на 3–5 сантиметров.