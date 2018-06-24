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    Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу разрешения короля, позволяющего им впервые самим управлять транспортными средствами.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на улицы с первых же минут выехали на своих транспортных средствах десятки женщин. Стоит отметить, что Саудовская Аравия была единственной страной, где женщины не могли водить автомобили.

    Указ, отменяющий этот запрет, вступил в силу 24 июня. 

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