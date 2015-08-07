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    ​Российский школьник загнал Путина в тупик - ВИДЕО

    Мальчика волновала ситуация в Украине

    Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ В Сети появилось видео, на котором российский школьник решил поговорить с президентом Российской Федерации, и задать ему интересующий вопрос.

    Как передает Report, мальчика волновала ситуация в Украине.

    Очевидно, лидер российского государства не ожидал такого вопроса.

    Напомним, что диалог между школьником и Путиным состоялся еще во вторник.

    На видео видно, как Путин просит детей задать интересующие их вопросы. И вот, один из школьников спрашивает Владимира Владимировича о том, какая сейчас ситуация в Украине. Президент России не ожидал такого вопроса, на что, растерявшись, ответил: «Хорошо, я надеюсь».

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