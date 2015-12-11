Родился пятый внук Реджепа Тайипа Эрдогана

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана родился пятый внук.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Это третий ребенок дочери Р.Т.Эрдогана Эсры. У пары Эсра и Берат Албайрак был сын по имени Акиф и дочь по имени Махинур. Третий ребенок - мальчик.

Берат Албайрак является министром энергетики и природных ресурсов Турции.

У сына Р.Т.Эрдогана Билала и его жены Рейян два сына по имени Омар Тайип (9 лет) и Али Тахир (2 года).

Согласно информации, в связи с рождением внука президент Турции отложил некоторые официальные программы.