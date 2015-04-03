​Путин подарил девочке из Копейска щенка хаски - ФОТО

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подарил девочке Алине из Копейска (Челябинская область) щенка хаски.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба городского округа.

"В тот день, когда Владимир Путин подарил школьнице из Тобольска лабрадора, Алине тоже захотелось четвероногого друга. Вместе со своей старшей сестрой она втайне от мамы написала письмо в администрацию президента с просьбой подарить ей щенка хаски", — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что просьба была перенаправлена главе Копейска, после чего началось ее непосредственное выполнение. Местный зоозащитник выбрал щенка, и уже в пятницу Алина вместе с младшим братом получили собаку.

"Мы всю ночь не спали, так ждали нашего щенка", — рассказали ребята.

Ранее стало известно, что Путин подарил вислоухого котенка 10-летней девочке из Мурманской области.