Протестующие сорвали встречу руководства МОК в Бразилии

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Защитники окружающей среды в Бразилии сорвали встречу руководства Международного олимпийского комитета в Рио-де-Жанейро, протестуя против превращения местного заповедника в поле для гольфа к летней Олимпиаде в 2016 году.

Протестующие утверждают, что проект потребует вырубки сотен деревьев и использования чрезмерно большого количества воды - в то время как Рио, как и несколько других бразильских городов, страдает от нехватки воды.

Они также пожаловались на то, что власти не справились с очищением загрязненных заливов Рио.

Международный олимпийский комитет утверждает, что поле для гольфа будет первым открытым для публики в Рио-де-Жанейро и строится на заброшенной земле.