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    Протестующие сорвали встречу руководства МОК в Бразилии

    Защитники окружающей среды в Бразилии протестуют против превращения местного заповедника в поле для гольфа

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Защитники окружающей среды в Бразилии сорвали встречу руководства Международного олимпийского комитета в Рио-де-Жанейро, протестуя против превращения местного заповедника в поле для гольфа к летней Олимпиаде в 2016 году.

    Протестующие утверждают, что проект потребует вырубки сотен деревьев и использования чрезмерно большого количества воды - в то время как Рио, как и несколько других бразильских городов, страдает от нехватки воды.

    Они также пожаловались на то, что власти не справились с очищением загрязненных заливов Рио.

    Международный олимпийский комитет утверждает, что поле для гольфа будет первым открытым для публики в Рио-де-Жанейро и строится на заброшенной земле.

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