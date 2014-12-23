Президент Турции раскритиковал использование контрацепции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал использование противозачаточных средств и приравнял это к "измене родине", сообщает газета Hurriyet.

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/

"Турции нужно динамичное молодое поколение, чтобы развиваться. Новое поколение важно с экономической и духовной точек зрения. У нас в течение многих лет изменяли родине, контролируя рождаемость с помощью контрацептивов. Народ по сути стерилизовали, и наше поколение стало усыхать", - сказал Эрдоган, выступая перед молодоженами в Стамбуле.

Он добавил, что один ребенок в семье - странность, два - соперничество, три - баланс, а четыре - изобилие. "Аллах позаботится об остальном", - заключил он.

В одном из своих предыдущих выступлений Эрдоган предостерег женщин от абортов, назвав это "преступлением".