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    Президент Турции раскритиковал использование контрацепции

    Турции нужно динамичное молодое поколение, чтобы развиваться

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал использование противозачаточных средств и приравнял это к "измене родине", сообщает газета Hurriyet.

    "Турции нужно динамичное молодое поколение, чтобы развиваться. Новое поколение важно с экономической и духовной точек зрения. У нас в течение многих лет изменяли родине, контролируя рождаемость с помощью контрацептивов. Народ по сути стерилизовали, и наше поколение стало усыхать", - сказал Эрдоган, выступая перед молодоженами в Стамбуле.

    Он добавил, что один ребенок в семье - странность, два - соперничество, три - баланс, а четыре - изобилие. "Аллах позаботится об остальном", - заключил он.

    В одном из своих предыдущих выступлений Эрдоган предостерег женщин от абортов, назвав это "преступлением".

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