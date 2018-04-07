Президент Louis Vuitton самый богатый человек Европы

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Самым богатым человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, занявший четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей мира.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По версии Bloomberg Billionaires Index, Арно обошел основателя и экс-президента компании Inditex испанца Амансио Ортегу. Агентство оценило состояние французского миллиардера в 70,7 миллиарда долларов.

В списке же самых богатых людей мира Арно опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский предприниматель Уоррен Баффетт.