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    Президент Louis Vuitton самый богатый человек Европы

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Самым богатым человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, занявший четвертое место в мировом рейтинге самых богатых людей мира.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    По версии Bloomberg Billionaires Index, Арно обошел основателя и экс-президента компании Inditex испанца Амансио Ортегу. Агентство оценило состояние французского миллиардера в 70,7 миллиарда долларов.

    В списке же самых богатых людей мира Арно опережают основатель Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и американский предприниматель Уоррен Баффетт.

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