Премьер-министр Канады оправдал вождя племени кри спустя 134 года - ФОТО - ВИДЕО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посмертно вынес оправдательный приговор вождю племени кри, которого осудили в 1885 году.

Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал CBC News.

Сообщается, что вождя индейского племени равнинных кри Паундмейкера осудили в 1885 году за государственную измену, после того как он участвовал в индейском восстании. Год спустя Паундмейкера выпустили на свободу из-за заболевания лёгких, вскоре он скончался.

"В 2019 году мы видим правду в его (вождя) словах о том, что как лидер, политик и миротворец он делал все возможное, чтобы не допустить бессмысленных смертей", — сказал Трюдо.

По его словам, понадобилось 134 года для оправдания вождя племени. Премьер-министр рассказал это на выступлении перед индейскими племенами Канады. На церемонии также возложили священный табак на могилу Паундмейкера.

"Вождь Паундмейкер часто говорил о необходимости продолжать двигаться дальше", — отметил Трюдо.

Премьер-министр отметил, что правительству необходимо признавать ошибки прошлого и заложить основание для того, чтобы достигнуть взаимопонимания с коренными народами Канады.