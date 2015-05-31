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    Полиция Испании обнаружила 200 кг кокаина в ананасах

    Обеими компаниям руководят граждане Испании колумбийского происхождения

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Испанская полиция обнаружила 200 килограммов кокаина в ананасах, прибывших в десяти транспортных контейнерах из Центральной Америки в порт города Альхесирас, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По словам представителей МВД Испании, среди тысяч свежих ананасов полиция обнаружила фрукты, у которых вместо мякоти были наркотики.

    Груз предназначался двум компаниям в Мадриде и Сан-Кирзе-дель-Вальесе вблизи Барселоны.

    Обеими компаниям руководят граждане Испании колумбийского происхождения.

    Сотрудники полиции задержали в рамках расследования контрабанды наркотиков трех человек.

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