Полиция Испании обнаружила 200 кг кокаина в ананасах

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Испанская полиция обнаружила 200 килограммов кокаина в ананасах, прибывших в десяти транспортных контейнерах из Центральной Америки в порт города Альхесирас, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам представителей МВД Испании, среди тысяч свежих ананасов полиция обнаружила фрукты, у которых вместо мякоти были наркотики.

Груз предназначался двум компаниям в Мадриде и Сан-Кирзе-дель-Вальесе вблизи Барселоны.

Обеими компаниям руководят граждане Испании колумбийского происхождения.

Сотрудники полиции задержали в рамках расследования контрабанды наркотиков трех человек.