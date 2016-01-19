Пляжи Буэнос-Айреса закрыты из-за нашествия змей

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Популярные у туристов пляжи рядом с аргентинской столицей Буэнос-Айресом закрыты в разгар летних праздников из-за нашествия ядовитых змей, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По словам властей, змей обнаружили под разновидностью водяных лилий, которые принесло течениями из-за недавнего наводнения на северо-востоке страны.

Туристам и другим отдыхающим рекомендовали не купаться на пляжах Кильмеса и не разбивать в этом районе палатки.

Речные пляжи в городе Розарио на севере страны также были закрыты, сообщает агентство Франс-пресс. Местные жители заметили там выдр, дикого кабана и лисенка, а также змей, скорпионов и жалящих насекомых.