Первый в мире парк ежей открылся в Великобритании

На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей.

На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей.

Как передает Report, об этом сообщает Lonely Planet .

Впервые в истории эти зверьки в Великобритании были добавлены в список исчезающих видов, а их популяция, по оценкам ученых, сократилась на 98 процентов.

В это время года ежи впадают в спячку и зачастую становятся легкой добычей для диких животных и даже для людей. Цель парка - создавать безопасные и уютные домики для этих животных.

Также на курорте будут рассказывать, как можно помочь ежам. Например, делать собственные "отели" для их спячки, воздерживаться от использования пестицидов и проверять высокую траву перед ее скашиванием.

Кэти Саут, соучредитель Центра спасения и реабилитации ежей, рассказала, что, например, кострище может показаться зверьку, ищущему теплое, сухое и защищенное место, идеальным вариантом для спячки. Поэтому перед тем как снова разжечь огонь, очень важно убедиться, что там нет этих животных.