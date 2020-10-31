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Первый в мире парк ежей открылся в Великобритании

Первый в мире парк ежей открылся в Великобритании На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей.
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31 октября 2020 г. 05:31
Первый в мире парк ежей открылся в Великобритании

На одном из курортов в Великобритании открылся первый в мире парк ежей.

Как передает Report, об этом сообщает Lonely Planet.

Впервые в истории эти зверьки в Великобритании были добавлены в список исчезающих видов, а их популяция, по оценкам ученых, сократилась на 98 процентов.

В это время года ежи впадают в спячку и зачастую становятся легкой добычей для диких животных и даже для людей. Цель парка - создавать безопасные и уютные домики для этих животных.

Также на курорте будут рассказывать, как можно помочь ежам. Например, делать собственные "отели" для их спячки, воздерживаться от использования пестицидов и проверять высокую траву перед ее скашиванием.

Кэти Саут, соучредитель Центра спасения и реабилитации ежей, рассказала, что, например, кострище может показаться зверьку, ищущему теплое, сухое и защищенное место, идеальным вариантом для спячки. Поэтому перед тем как снова разжечь огонь, очень важно убедиться, что там нет этих животных.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBritaniyada dünyada ilk dəfə kirpi parkı açıldı

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