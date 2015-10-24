​Пьяная британка устроила переполох на борту самолета

Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ Гражданка Великобритании была снята с рейса за подозрительное поведение.
Как передает Report со ссылкой на AirLife, одна из пассажирок рейса, следовавшего из Кубы в Манчестер, вела себя неадекватно.
Женщина в состоянии алкогольного опьянения кричала, что желает, чтобы самолет разбился.
Отмечается, что в момент инцидента самолет уже находился на взлетной полосе, но пилот принял решение вернуться ваэропорт.
Вылет задержался на час.
Как сообщается, женщина была задержана сотрудниками полиции.
News DepartmentАвтор новости
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