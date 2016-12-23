Опубликовано видео, как водитель протаранил аэропорт в Казани, уходя от погони полиции - ВИДЕО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Опубликовано видео камер наблюдения в аэропорту Казани, на которых запечатлено, как лихач на автомобиле протаранил терминал и катался по нему какое-то время. Как сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ, вечером 21 декабря водитель легковушки, уходя от преследовании сотрудников полиции, решил скрыться за городом и направился по трассе "Казань-Оренбург" в сторону аэропорта. Автомобиль протаранил здание терминала А1, снес кафе, катался по терминалу какое-то время, уходя от погони полиции, и выскочил на парковку с противоположной стороны терминала через стеклянную дверь.

После этого автомобиль нарушителя заглох. Как только мужчина припарковал свою машину, к аэропорту подъехали сотрудники ДПС.

Выяснилось, что 40-летний водитель был в нетрезвом состоянии.

В результате происшествия никто не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного аэропорту, составила около шести миллионов рублей.