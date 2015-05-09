​Около 40 китов погибли у берегов Чили

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Не менее 37 китов погибли у южных берегов Чили. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальная служба рыболовства южноамериканской страны.

По имеющейся информации, млекопитающие выбросились на берег.

Причины происшедшего пока неизвестны. Местные ученые предполагают, что киты могли выброситься на берег пару недель назад, однако местный климат не позволяет с точностью установить время их гибели.