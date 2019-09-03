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Охранника британской королевской семьи арестовали за изнасилование

​Охранника британской королевской семьи арестовали за изнасилование

Охранника британской королевской семьи арестовали за изнасилование.

Как передаёт Report, со ссылкой на Daily Report главный телохранитель представителя британской королевской семьи был арестован по подозрению в изнасиловании.

Издание не называет имени монаршей особы, за безопасность которой отвечал задержанный, но уточняет что в королевской семье шокированы произошедшим.

Задержали охранника в доме некой женщины, которая вызвала полицию и заявила о нападении. 22 августа телохранителя отпустили под залог, однако от службы он отстранён.

По факту ведётся расследование продолжается.

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