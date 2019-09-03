Охранника британской королевской семьи арестовали за изнасилование.
Как передаёт Report, со ссылкой на Daily Report главный телохранитель представителя британской королевской семьи был арестован по подозрению в изнасиловании.
Издание не называет имени монаршей особы, за безопасность которой отвечал задержанный, но уточняет что в королевской семье шокированы произошедшим.
Задержали охранника в доме некой женщины, которая вызвала полицию и заявила о нападении. 22 августа телохранителя отпустили под залог, однако от службы он отстранён.
По факту ведётся расследование продолжается.
Anar TağıyevАвтор новости