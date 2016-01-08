Обама: У меня никогда не было личного оружия

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ У президента США Барака Обамы никогда не было личного оружия. Как сообщает Report, об этом президент США заявил в эфире телеканала CNN.

"В собственности у меня оружия никогда не было", - заявил Б. Обама, добавив, что в его резиденции в Кэмп-Дэвиде имеется оборудование для стендовой стрельбы, и он им иногда пользуется. "Это не значит, что я на что-нибудь претендую по части меткости", - отметил Обама.

Ранее демократы внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий продажу боевого оружия.