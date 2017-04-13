ОАЭ намерены запустить человека в космос

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Объединенные Арабские Эмираты анонсировали амбициозную программу космических исследований. Одна из ее первых задач – отправка в космос астронавта из ОАЭ. Достижение этой цели потребует нескольких лет.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, в соответствии с соглашением, подписанным правителем Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом и наследным принцем Абу Даби Мухаммадом бин Зайидом, будет также создан Центр космических исследований.

В 2015 году ОАЭ объявили, что к 2021 году на Марс должен быть отправлен первый арабский космический зонд. В марте 2017 года была утверждена государственная программа космических исследований, цель которой – постройка и заселение городка на Марсе к 2117 году.

"В ближайшие сто лет мы намерены развивать не только науку и технологию, но и жажду знаний нашей молодежи. Экспедиция на далекие планеты – давняя мечта человечества. ОАЭ должны быть на передней линии этих исследований", - заявил тогда эмир Дубая шейх Мухаммад Бин Рашид аль-Мактум.

Напомним, что первым гражданином арабской страны в космосе стал в 1985 году саудовский принц Султан бин Салман.