Нидерланды и Бельгия обменяются участками земли для упрощения границы

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Два европейских государства – Бельгия и Нидерланды договорились обменяться участками земли, расположенными вдоль реки Маас.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Как отмечает издание, государства уступят друг другу небольшие участки земли, однако этот обмен неравноценный: Нидерланды отдадут 3 гектара земли, а получат 16. Официально эти изменения вступят в законную силу в 2018 году, после того как парламенты обеих стран ратифицируют договор, подписанный министрами иностранных дел в понедельник, 28 ноября.

Как отмечает издание, государства уступят друг другу небольшие участки земли, однако этот обмен неравноценный: Нидерланды отдадут 3 гектара земли, а получат 16. Официально эти изменения вступят в законную силу в 2018 году, после того как парламенты обеих стран ратифицируют договор, подписанный министрами иностранных дел в понедельник, 28 ноября.