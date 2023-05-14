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Необычные избиратели в Турции: Эти выборы станут стимулом для нас и страны

Необычные избиратели в Турции: Эти выборы станут стимулом для нас и страны Президентские и парламентские выборы в Турции сегодня ознаменованы рядом интересных событий.
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14 мая 2023 г. 17:44
Необычные избиратели в Турции: Эти выборы станут стимулом для нас и страны

Президентские и парламентские выборы в Турции сегодня ознаменованы рядом интересных событий.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT haber, в ряде провинций страны избиратели приходят на избирательные участки в необычной форме.

В провинции Дюздже спортсмен из сборной муай тай Мухаммет Бишгин приехал на избирательный участок в янычарской одежде верхом на коне, чтобы привлечь внимание к важности выборов. "Выборы - это праздник демократии. Эти выборы станут стимулом для нас и Турции”, - сказал он.

В Хатайской области Абдулла Джила также приехал на избирательный участок верхом. Он рассказал, что начал ездить на лошади во время пандемии COVID-19.

Дрессировщик лошадей Фарук Серен из Измира рано утром приехал на избирательный участок верхом на лошади в ковбойской одежде. "Мы все очень напряжены. Я выбрал свою лошадь вместо машины, чтобы немного снять это напряжение”, - сказал Фарук Серен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədəki seçkilərin qeyri-adi seçiciləri: "Bu, ölkəmiz üçün təkan olacaq"

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