Названы необычные имена детей в России

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны необычные имена детей в России, передает Report со ссылкой на kp.ru.

Например, в Санкт-Петербурге живёт девочка Весна. Ей восемь лет.

«Мы изначально с супругой выбирали для дочери необычное и красивое имя, чтобы ни у кого такого не было в нашем кругу знакомых», — заявил отец ребёнка Василий Стешин.

Семья Джураевых, живущая в деревне недалеко от города Александрова, назвала детей в честь президента России Владимир Путина и министра обороны Сергея Шойгу, причём не Владимиром и Сергеем, а Путиным и Шойгу.

Среди необычных имён в Москве — Цезарь, Джаз, Рассвет, Севастополь, Сила, Византия, Луна, Ума.

«В первом квартале 2017 года в городе появились на свет мальчики Лавр и Ахиллес, Потап и два Фомы», — сообщили в столичном управлении ЗАГС.