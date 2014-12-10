​На вручении Нобелевской премии мира произошел казус

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Норвежская полиция в среду извинилась за проблему с гарантиями безопасности на церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Как передает Report, об этом сообщил в среду норвежский телеканал ТВ2.

По информации СМИ, некий молодой человек вызвал вынужденную паузу в церемонию вручения премии. Он сел перед лауреатами - пакистанкой Малалой Юсуфзай и индийцем Кайлашем Сатьярти, развернул мексиканский флаг и по-английски попросил их не забывать о недавнем случае со студентами в Мексике.

Активист говорил о похищении нескольких десятков студентов на юге страны, которых после обнаружили убитыми.

Сотрудники спецслужб, которые отвечали за безопасность мероприятия, быстро вывели молодого человека из зала, где проходила церемония.

При инциденте никто не пострадал.