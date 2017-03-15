На севере Египта обнаружены артефакты эпохи неолита

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Артефакты эпохи неолита, которым более семи тысяч лет, обнаружены в Египте.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник издание Al-Youm al-Sabia.

Совместная египетско-французская археологическая миссия, занимавшаяся раскопками в районе Дакахлии на севере страны с начала февраля, представила наиболее древние памятники из когда-либо обнаруженных на египетской земле.

Как сообщил глава археологического комплекса в Дакахлии Салем аль-Багдади, среди найденных предметов - примитивные орудия для рыбной ловли и охоты, а также инструменты для переработки зерна. Один из найденных артефактов представляет собой железную рыбку длиной семь сантиметров. По оценкам археологов, эти артефакты были сделаны в 5-4 тыс. до н. э.

Сейчас исследователи приступили к изучению находок и их систематизации. Результаты их работы будут обнародованы позднее на специальной пресс-конференции.