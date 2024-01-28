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На Луне обнаружили опасные разломы

На Луне обнаружили опасные разломы Обнаруженные на Луне разломы представляют потенциальную опасность для астронавтов.
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28 января 2024 г. 04:48
На Луне обнаружили опасные разломы

Обнаруженные на Луне разломы представляют потенциальную опасность для астронавтов.

Как передает Report, об этом пишет The Planetary Science Journal.

Формирование таких разломов связывают с сейсмическими событиями на Луне вследствие сжатия Луны в результате охлаждения ядра. Подчеркивается, что установление форпостов космонавтов возле групп таких разломов опасно для жизни людей и техники.

"Легкий сейсмический толчок может быть достаточен для запуска оползня реголита, особенно если реголит имеет низкую сцепленность (порядка 0,1 кПа)", - отметили ученые.

Реголитом называют остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте. Чаще всего так называют поверхностный слой сыпучего лунного грунта.

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