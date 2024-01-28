На Луне обнаружили опасные разломы

Обнаруженные на Луне разломы представляют потенциальную опасность для астронавтов.

Обнаруженные на Луне разломы представляют потенциальную опасность для астронавтов.

Как передает Report, об этом пишет The Planetary Science Journal.

Формирование таких разломов связывают с сейсмическими событиями на Луне вследствие сжатия Луны в результате охлаждения ядра. Подчеркивается, что установление форпостов космонавтов возле групп таких разломов опасно для жизни людей и техники.

"Легкий сейсмический толчок может быть достаточен для запуска оползня реголита, особенно если реголит имеет низкую сцепленность (порядка ∼0,1 кПа)", - отметили ученые.

Реголитом называют остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте. Чаще всего так называют поверхностный слой сыпучего лунного грунта.