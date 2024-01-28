На Луне обнаружили опасные разломы

Обнаруженные на Луне разломы представляют потенциальную опасность для астронавтов.
Как передает Report, об этом пишет The Planetary Science Journal.
Формирование таких разломов связывают с сейсмическими событиями на Луне вследствие сжатия Луны в результате охлаждения ядра. Подчеркивается, что установление форпостов космонавтов возле групп таких разломов опасно для жизни людей и техники.
"Легкий сейсмический толчок может быть достаточен для запуска оползня реголита, особенно если реголит имеет низкую сцепленность (порядка ∼0,1 кПа)", - отметили ученые.
Реголитом называют остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте. Чаще всего так называют поверхностный слой сыпучего лунного грунта.