На Галапагосах нашли считавшуюся вымершей сто лет назад гигантскую черепаху - ФОТО

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ На острове Фернандина — третьем по величине среди Галапагосских островов — была обнаружена взрослая самка гигантской черепахи вида Chelonoidis Phantasticus. Этот вид черепах считался вымершим последние 100 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

В последний раз исследователи видели такую черепаху в 1906 году.

Уникальное животное обнаружили члены экспедиции, организованной местным Национальным парком и экологической организацией Galapagos Conservancy.

На сегодняшний день на Галапагосах обитают 11 видов гигантских черепах.