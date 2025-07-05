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На Christie’s представят коллекцию редких вин

На Christie’s представят коллекцию редких вин С 18 по 29 июля Christie’s проведет аукцион редких вин, на котором будут представлены эксклюзивные лоты за последние 140 лет, в том числе шедевры из лучших регионов по всему миру — от Бордо и Бургундии до Австралии и Германии.
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5 июля 2025 г. 10:56
На Christie’s представят коллекцию редких вин

С 18 по 29 июля Christie’s проведет аукцион редких вин, на котором будут представлены эксклюзивные лоты за последние 140 лет, в том числе шедевры из лучших регионов по всему миру — от Бордо и Бургундии до Австралии и Германии.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении аукционного дома.

Наиболее примечательные позиции — вина Chateau Lafite Rothschild 2000 и 2008 годов в оригинальных деревянных ящиках, Chateau Latour 1961 и 1982 годов, Chateau Margaux 1945, 1959 и 1982 годов, Chateau Haut-Brion 1961, 1989 и 2009 годов и Chateau Mouton Rothschild 1959 и 1986 годов. Есть также шато с правого берега Бордо: Petrus, Chateau Cheval Blanc и Chateau Angelus с урожаями с 1920-х по 2000-е годы.

Среди вин других регионов можно отметить австралийское Henschke Hill Of Grace (с 1970-х по 1990-е), немецкое Egon Muller 1964 года, итальянские Masseto 2015 и 2016 года, Sassicaia с 1960-х по 1990-е годы и Biondi-Santi Riserva 1975 года, а также Screaming Eagle из США. Кроме того, на продажу выставят винтажные портвейны: Quinta do Noval Nacional Port 1947 года, Croft, Dow’s и Taylor’s.

Аукцион состоится в Гонконге, но для удобства коллекционеров его проведут в онлайн-формате.

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