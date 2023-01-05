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На аукционе в Японии продали 212-килограммового тунца за 271 тыс. долларов

На аукционе в Японии продали 212-килограммового тунца за 271 тыс. долларов Голубой тунец массой 212 кг был продан за 36,04 млн иен (около 271 тыс. долларов) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса.
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5 января 2023 г. 14:37
На аукционе в Японии продали 212-килограммового тунца за 271 тыс. долларов

Голубой тунец массой 212 кг был продан за 36,04 млн иен (около 271 тыс. долларов) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг организаторы аукциона.

Проданный лот - тунец, привезенный из порта Ома в северной префектуре Аомори. В этом году цена оказалась довольно низкой. В 2019 году, когда был установлен абсолютный рекорд таких торгов, тунец массой 278 кг был продан более чем за 3 млн долларов.

Среди представителей ресторанной отрасли считается, что покупка главного лота на первых торгах года поможет успешному ведению бизнеса. Кроме того, это позволяет привлечь клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать самую дорогую рыбу.

Кроме того, коробку черешни сорта "сато-нисики" массой 500 г продали на первых в этом году торгах в Токио по цене в 1,3 млн иен (около 9,8 тыс. долларов).

Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Этот сорт черешни считается одни из самых ценных, он был выведен в 1928 году. Практически вся черешня "сато-нисики" выращивается в японской префектуре Ямагата.

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