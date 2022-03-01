Мужчина выиграл $10 млн в лотерею второй раз за три года

Мужчина выиграл $10 млн в лотерею второй раз за три года

Житель США второй раз за три года выиграл в лотерею 10 млн долларов США.

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