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Мужчина выиграл $10 млн в лотерею второй раз за три года

Мужчина выиграл $10 млн в лотерею второй раз за три года Житель США второй раз за три года выиграл в лотерею 10 млн долларов США.
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1 марта 2022 г. 05:38
Мужчина выиграл $10 млн в лотерею второй раз за три года

Житель США второй раз за три года выиграл в лотерею 10 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает LADBible.

Cам мужчина признался, что теперь не знает, на что потратить эти деньги.

По информации СМИ, Хуан Эрнандес из штата Нью-Йорк в конце февраля выиграл в лотерее New York Lottery Deluxe джекпот в размере 10 млн долларов США. Мужчина признался, что не верил в успех, учитывая, что он три года назад уже сорвал куш на точно такую же сумму.

«Я все еще пытаюсь потратить деньги, которые выиграл в 2019 году», - признался счастливчик.

Хуан решил сразу обналичить свой приз, а не разбивать его по частям на несколько лет, забрав в итоге 6,5 млн долларов США после вычета всех налогов. Эрнандес не сообщил, на что потратит выигрыш - он пока не знает, что ему еще нужно.

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