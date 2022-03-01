Мужчина выиграл $10 млн в лотерею второй раз за три года

Житель США второй раз за три года выиграл в лотерею 10 млн долларов США.
Cам мужчина признался, что теперь не знает, на что потратить эти деньги.
По информации СМИ, Хуан Эрнандес из штата Нью-Йорк в конце февраля выиграл в лотерее New York Lottery Deluxe джекпот в размере 10 млн долларов США. Мужчина признался, что не верил в успех, учитывая, что он три года назад уже сорвал куш на точно такую же сумму.
«Я все еще пытаюсь потратить деньги, которые выиграл в 2019 году», - признался счастливчик.
Хуан решил сразу обналичить свой приз, а не разбивать его по частям на несколько лет, забрав в итоге 6,5 млн долларов США после вычета всех налогов. Эрнандес не сообщил, на что потратит выигрыш - он пока не знает, что ему еще нужно.