Мишель Обама стала тамадой на свадьбе - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель выступила организатором свадьбы для пары из Чикаго.

Как передает Report, видео с церемонии бракосочетания опубликовал портал TMZ.

На кадрах видно, как бывшая первая леди США помогает произносить брачные клятвы молодоженам.

По данным таблоида, родители новобрачных занимают высокие посты во властных структурах города — отец невесты был заместителем мэра Чикаго, а мать невесты работает в фонде, основатель которого был советником президента Обамы по экономике.