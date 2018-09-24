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    Мишель Обама стала тамадой на свадьбе - ВИДЕО - ФОТО

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Супруга экс-президента США Барака Обамы Мишель выступила организатором свадьбы для пары из Чикаго.

    Как передает Report, видео с церемонии бракосочетания опубликовал портал TMZ.

    На кадрах видно, как бывшая первая леди США помогает произносить брачные клятвы молодоженам.

    По данным таблоида, родители новобрачных занимают высокие посты во властных структурах города — отец невесты был заместителем мэра Чикаго, а мать невесты работает в фонде, основатель которого был советником президента Обамы по экономике.

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