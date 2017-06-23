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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые принял участие на ифтаре. Как сообщает Report, М. Цукерберг разделил трапезу на ифтаре с группой сомалийских беженцев в Миннеаполисе.

"Будучи беженцем, вы часто не можете выбирать, в какую страну вы попадаете. Когда я спросил одного человека, который провел 26 лет в лагере для беженцев, чувствует ли он в Америке себя как дома, он дал простой и глубокий ответ: "Дом - это то, где вы свободны делать то, что хотите. Да, это похоже на дом". В мире мало места, где ему было комфортно быть тем, кто он есть", - написал на своей странице в Facebook М. Цукерберг.

Он выразил благодарность за гостеприимство организовавшим ифтар сомалийским беженцам: "Я впечатлен вашей силой и решимостью построить новую жизнь в незнакомом месте, и вы являетесь мощным напоминанием о том, почему эта страна настолько велика".