​Маму весящего 120 кг шестиклассника лишили родительских прав

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Мать, раскормившую сына-шестиклассника до 120 кг, на полгода лишили родительских прав. Как отмечает Report со ссылкой на российский телеканал NTV, это позволит 12-летнему Дауду вернуться в интернат, откуда мать его ранее забрала.

В уфимскую семью наведались специалисты из районной администрации. Оказалось, что мать мальчика Карима Бибарсова по профессии повар и все время кормит сына своими отбивными и свиными ребрышками. Соцработники установили, что ребенок толком не умеет читать, а пишет лишь печатными буквами.

Кроме того, мальчик давно не был у врача, хотя ему нужно постоянно сдавать анализы и придерживаться диеты.

В итоге органы опеки обратились в суд с требованием ограничить в родительских правах мать Дауда. Сейчас ее лишили родительских прав на полгода. В настоящее время Дауду ищут опекуна сроком на полгода.