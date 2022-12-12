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Малолитражную Ferrari выставили на аукцион в Германии

Малолитражную Ferrari выставили на аукцион в Германии Малолитражную Ferrari 208 Turbo с 2,0-литровым двигателем V8 выставили на аукцион в Германии.
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12 декабря 2022 г. 01:31
Малолитражную Ferrari выставили на аукцион в Германии

Малолитражную Ferrari 208 Turbo с 2,0-литровым двигателем V8 выставили на аукцион в Германии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

За двое суток до окончания торгов купе оценено в 40 208 евро (72 тыс. манатов). На одометре двухдверки 1984 года выпуска 61,6 тысячи километров, однако аукционный дом Collectingcars не гарантирует, что пробег оригинальный. Аутентичное состояние Ferrari подтверждается отчётом немецкого технадзора и итальянскими документами на машину.

Ferrari 208 — "налоговыгодная" модификация среднемоторного суперкара семейства 308. С конца 1970-х в Италии и Португалии налоги рассчитывались, исходя из рабочего объёма двигателя, поэтому в Маранелло решили выпустить упрощенную линейку с малолитражными моторами объёмом 2,0 литра.

В 1980 году появились Ferrari 208 GTB/GTS с атмосферным V8 рабочим объёмом 1991 кубический сантиметр. Агрегат с четырьмя карбюраторами Weber выдавал всего 155 лошадиных сил и 125 Нм крутящего момента, так что желанными такие Ferrari не были.

В 1982 году появилось семейство 208 GTB/GTS Turbo с модернизированным 2,0-литровым V8. Благодаря нагнетателю и системе впрыска отдачу удалось повысить до 220 лошадиных сил. Утверждается, что всего было сделано 437 купе 208 GTB Turbo, так что речь идёт о довольно редком автомобиле.

На аукционе в Германии продаётся поздняя малолитражная Ferrari.

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