Маленькая австралийка обнаружила останки вымершей 100 млн лет назад рептилии

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Амбер Уилсон из Австралии случайно обнаружила останки вымершего 100 миллионов лет назад ихтиозавра - дальнего "родственника" хорошо знакомых человеку дельфинов.

Как передает Report, девочка обнаружила палеонтологическую находку случайно, во время отдыха с семьей.

Когда родители узнали о находке дочери, то провели раскопки и извлекли все останки существа.

Работники музея, которым семья сообщила о находке, были ошеломлены.

"Я был полностью ошеломлен. Профессиональный палеонтолог может всю свою карьеру пытаться найти окаменелости в таком состоянии, а семье Уилсонов потребовалось несколько часов", - сообщил доктор Тимоти Холланд, куратор музея.

Останки ихтиозавра стали самым полным экспонатом на данную тематику в музее и были названы в честь "первооткрывателя" - Уилсон.

Ихтиозавр - морская рептилия, жившая под водой и передвигавшаяся с помощью хвоста во времена динозавров.