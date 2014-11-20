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    Маленькая австралийка обнаружила останки вымершей 100 млн лет назад рептилии

    Девочка обнаружила палеонтологическую находку случайно, во время отдыха с семьей.

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Амбер Уилсон из Австралии случайно обнаружила останки вымершего 100 миллионов лет назад ихтиозавра - дальнего "родственника" хорошо знакомых человеку дельфинов.

    Как передает Report, девочка обнаружила палеонтологическую находку случайно, во время отдыха с семьей.

    Когда родители узнали о находке дочери, то провели раскопки и извлекли все останки существа.

    Работники музея, которым семья сообщила о находке, были ошеломлены.

    "Я был полностью ошеломлен. Профессиональный палеонтолог может всю свою карьеру пытаться найти окаменелости в таком состоянии, а семье Уилсонов потребовалось несколько часов", - сообщил доктор Тимоти Холланд, куратор музея.

    Останки ихтиозавра стали самым полным экспонатом на данную тематику в музее и были названы в честь "первооткрывателя" - Уилсон.

    Ихтиозавр - морская рептилия, жившая под водой и передвигавшаяся с помощью хвоста во времена динозавров.

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