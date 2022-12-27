Королевский эксперт: Карл III исключил Маркл и Гарри из своей речи не из-за фильма

Королевский эксперт Джонатан Сакердоти объяснил, почему Карл III исключил принца Гарри и Меган Маркл из рождественской речи.

Королевский эксперт Джонатан Сакердоти объяснил, почему Карл III исключил принца Гарри и Меган Маркл из рождественской речи.

Как передает Report, об этом сообщает Express.

Накануне Карл III обратился к британцам с дебютной королевской рождественской речью. В своем первом обращении к нации по случаю Рождества новый король Великобритании почтил память покойной матери, королевы Елизаветы II, а также упомянул старшего сына, принца Уэльского Уильяма, и его супругу Кейт Миддлтон в контексте исполнения ими королевских обязанностей.

Принц Гарри и Меган Маркл, напротив, упомянуты не были, хотя еще в сентябре Карл III тепло отзывался о них: "Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган в тот момент, когда они продолжают строить свою жизнь за рубежом", - с этими словами он выступил спустя сутки после смерти Елизаветы II.

Многие посчитали, что всему виной документальный фильм "Гарри и Меган". Однако утверждается, что рождественская речь Карла III была записана 13 декабря, до выхода в эфир последних трех эпизодов, полных скандальных откровений герцога и герцогини Сассекских.

По мнению Сакердоти, причина кроется совсем в другом. Королевский эксперт предположил, что тем самым Карл III стремился "сместить акцент с семейных драм на реалии жизни простых людей".

"Король сосредоточился на том, что, по его мнению, составляет подлинные заботы королевской семьи, на членах семьи, которые служили другим, на бескорыстной помощи, которую они оказывали нуждающимся. Он не позволил Меган Маркл и принцу Гарри устанавливать свою повестку", - объяснил он.