​Конфискованные деньги Рзы Зарраба возвращены

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Возвращены 1 млн. турецких лир, 800 тыс. евро, процент в размере 55 тыс. лир, 2 кг золота и 60 тыс. долларов, конфискованные у Абдуллаха Хаббани и турецкого бизнесмена Рзы Зарраба, задержанных для дачи показания во время проведенной в Турции 17 декабря 2013 года антикоррупционной операции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, деньги, конфискованные на рабочем месте Абдуллаха Хаббани, задержанного вместе с Рзой Заррабом по обвинениям "посредничество при получении и даче взятки" и "создание группы в целях совершения преступления", были возвращены с процентами.

Годовой процент хранящихся в министерстве внутренних дел денег известного приближенностью к Рзе Заррабу Абдуллаха Хаббани составил 55 тыс. лир.