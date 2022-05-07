Кофта Зеленского ушла на благотворительных торгах в Лондоне за $110 тыс.

Кофта президента Украины Владимира Зеленского ушла с молотка в Лондоне за 90 тыс. евро (110 тыс. долларов США).
Как передает Report со ссылкой на газету
Перед началом продаж к собравшимся обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвавший потенциальных покупателей активнее делать ставки. Начальная стоимость лота составляла 50 тыс. евро (61 тыс. долларов США).
Помимо этого, на аукцион был выставлен керамический петух, подаренный Джонсону во время визита в Киев в начале апреля, а также экскурсия по украинской столице в сопровождении мэра Киева Виталия Кличко. Привлеченные средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи Украине. Общая выручка от торгов не называется.