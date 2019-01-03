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    Китайский космический аппарат впервые в истории сел на обратной стороне Луны

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны. Как передает Report, об этом  сообщается в Twitter официального китайского агентства «Синьхуа».

    Согласно информации китайского телевидения,  аппарат прилунился в 10.26 по китайскому времени (6.26 по бакинскому времени).

    Китайские власти подчеркнули, что данное событие является «важной вехой в освоении космоса».

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