Китайский космический аппарат впервые в истории сел на обратной стороне Луны

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны. Как передает Report, об этом сообщается в Twitter официального китайского агентства «Синьхуа».

Согласно информации китайского телевидения, аппарат прилунился в 10.26 по китайскому времени (6.26 по бакинскому времени).

Китайские власти подчеркнули, что данное событие является «важной вехой в освоении космоса».