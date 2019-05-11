​Как человечество изменило Землю, рассказали ученые

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам выяснила, как человечество изменило планету за 50 лет.

Как передает Report, об этом сообщает на сайте IPBES.

По данным исследователей, в настоящее время около одного миллиона видов животных находится под угрозой исчезновения.

Как отмечается, общая продуктивность земной поверхности за 50 лет снизилась на 23%.

При этом в Мировом океане образовалось около 400 «мертвых зон» общей площадью порядка 245 тысяч квадратных километров.