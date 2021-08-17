К Земле приближается потенциально опасный астероид

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, но для планеты он угрозы не представляет.

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле, но для планеты он угрозы не представляет.

Как передает Report, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.

"Существует целый класс астероидов, которые называются "астероиды, сближающиеся с Землей". Те из них, которые в не самом далеком будущем могут приблизиться к Земле на расстояние 7,5 миллиона километров или менее, считаются потенциально опасными объектами. По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра", - отметили в планетарии.