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К Земле приближается опасный астероид

К Земле приближается опасный астероид К Земле приближается опасный астероид диаметром до 1,2 км, пропавший 34 года назад.
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9 сентября 2023 г. 06:38
К Земле приближается опасный астероид

К Земле приближается опасный астероид диаметром до 1,2 км, пропавший 34 года назад.

Как передает Report, об этом сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

По его информации, небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние 3 октября. Оно составит 0,042 астрономической единицы, или почти 6,3 млн км.

Потенциально опасными ученые считают объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км.

Отмечается, что астероид движется со скоростью 20,96 км/сек, а его диаметр может достигать от 520 до 1200 м. Впервые его заметили в 1989 году, после чего объект пропал почти на 34 года.

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